De Lellis | il video nella Ferrari di Iannone fa infuriare i fan | ‘Hai perso l’umiltà’

Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone - fan furiosi : «Hai perso l'umiltà» : Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone. Continua la storia più chiacchierata dell'estate, quella tra l'influencer romana e il pilota di MotoGp. Dopo essersi...

Ma che video fai ..che schifo! L’ultimo video fa imbestialire i fan di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis, come si sa sta frequentando, Andrea Iannone: la storia più chiacchierata dell’estate, quella tra l’influencer romana e il pilota di MotoGp è in completa ascesa pop. Dopo essersi nascosti per settimane, ora i neofidanzati sono usciti allo scoperto e non perdono occasione per far parlare di sè, condividendo alcune immagini provocatorie.-- Dopo il video in cui Iannone bacia i piedi di Giulia, arriva sulle stories dell’influencer ...

Giulia De Lellis fa un video nella Ferrari di Andrea Iannone : Amore a gonfie vele quello tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Dopo il video in cui Iannone bacia i piedi di Giulia, arriva sulle stories dell’influencer un nuovo filmato. Questa volta la De Lellis è nella Ferrari del fidanzato e si lamenta: «Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi. Se Andrea non torna subito faccio un danno». Mentre pronuncia queste parole, Giulia inquadra il lussuoso abitacolo e le chiavi con il ...

Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone - fan furiosi : «Hai perso l'umiltà» : Giulia De Lellis e il video nella Ferrari di Andrea Iannone. Continua la storia più chiacchierata dell'estate, quella tra l'influencer romana e il pilota di MotoGp. Dopo essersi...

MotoGp – Iannone ‘abbandona’ Giulia De Lellis sotto il sole nella sua Ferrari : la vendetta dell’influencer è… malvagia [VIDEO] : Che erroraccio di Iannone: Giulia De Lellis abbandonata sotto al sole cocente sulla Ferrari del pilota Aprilia, la vendetta dell’influencer è… malvagia Giulia De Lellis è Andea Iannone sono ormai usciti allo scoperto: il pilota dell’Aprilia sembra aver dimenticato Belen Rodriguez con la bella e giovane influecer, che dal suo canto, col campione di Vasto si lascia definitivamente alle spalle la storia con Damante. I due ...

Giulia De Lellis - Andrea Iannone le bacia i piedi e lei posta il video. I fan notano un particolare : «Che orrore» : Giulia De Lellis e il video in cui Andrea Iannone le bacia i piedi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato un filmato su Instagram che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Nelle...

Andrea Iannone bacia i piedi a Giulia De Lellis (video) : Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha postato un video su Instagram, in cui il fidanzato Andrea Iannone le bacia i piedi in maniera molto disinvolta e sensuale, scatenando, soprattutto, la fantasia dei tanti feticisti on line. prosegui la letturaAndrea Iannone bacia i piedi a Giulia De Lellis (video) pubblicato su Gossipblog.it 25 giugno 2019 17:10.

MotoGp – Giulia De Lellis a Barcellona con Iannone - ufficializzata la love story : “ho fatto un giro in cinquantino con lui e…” [FOTO e VIDEO] : Giulia De Lellis e Andrea Iannone escono allo scoperto: l’influencer italiana al Montmelò col pilota Aprilia Negli ultimi giorni non si fa che parlare dei rumors riguardanti un nuovo flirt per Andrea Iannone: il pilota Aprilia avrebbe fatto breccia nel cuore di Giulia De Lellis. L’influencer italiana, ex cortaggiatrice di Uomini e Donne, sembra essere affezionata al nome ‘Andrea’, tanto da averne scelto un altro ...

Giulia de Lellis e Andrea Iannone fidanzati? La risposta ai fan e il sorriso imbarazzato Video : Giulia de Lellis e Andrea Iannone sono fidanzati? L'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy sembra trovare le prime conferme. O meglio è arrivata una smentita che sa tanto di strategia...