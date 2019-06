Come abbassare la pressione alta con un alimento dal sapore “pungente”

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) La rucola aiuta a combattere l’ipertensione e le malattie cardiovascolari grazie ad un principio attivo in grado dilaarteriosa che conferisce a questa insalata proprio il suo caratteristicopungente. La scoperta arriva dall’Università di Pisa dove un team di farmacologi guidato dal professore Vincenzo Calderone ha condotto lo studio in collaborazione con le università di Firenze e “Federico II” di Napoli e il “Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia” (CREA) di Bologna. La ricerca, pubblicata sul “British Journal of Pharmacology”, la rivista in campo farmacologico più prestigiosa a livello internazionale, ha infatti dimostrato le proprietà vasorilascianti ed anti–ipertensive dell’isotiocianato Erucina, un principio attivo prodotto dalla piantameccanismo di difesa e che conferisce alla rucola proprio il suo ...

