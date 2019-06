Ceccarini | ' Se la Juve chiudesse per De Ligt e Chiesa | il gap col Napoli resterebbe alto'

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dal primo luglio partirà ufficialmente il calciomercato estivo, dando così alle società di Serie A la possibilità di ufficializzare acquisti e cessioni. I clup più attivi, al momento, sembrano essere quelli di vertice, soprattutto Inter,ntus. La società di Suning sarebbe vicina a chiudere le acquisizioni di Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre si starebbe ancora cercando l'offerta giusta per arrivare a Lukaku del Manchester United. Anche ilsi starebbe muovendo molto bene sul mercato, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato Niccolòche, intervenuto a Radio Marte, ha ribadito come la società di De Laurentiis stia cercando di incrementare il livello qualitativo della rosa puntando su giocatori come Manolas e James Rodriguez. Il difensore greco potrebbe essere ufficializzato a breve per 36 milioni di euro, di cui alla Roma ...

