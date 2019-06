Bergamo | il tabellone elettronico va in tilt per il caldo e segna 61 gradi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quella di giovedì 27 giugno è stata una giornata direcord in tutto il Nord Italia e ha messo a dura prova proprio tutti. Anche uno dei tabelloni elettronici cheno agli automobilisti l’ingresso nella città diche ha avuto anche lui un “colpo di calore” ed è arrivato are sul display addirittura 61alle 18.24. Una temperatura che non si raggiunge neanche nel deserto del Sahara. D’altra parte già alle 9 del mattino aveva iniziato are i 46. La scena è stata immortalata dai passanti che hanno poi pubblicato le foto sui social, dove sono divenute presto virali. L'articolo, ilva inper il61proviene da Il Fatto Quotidiano.

