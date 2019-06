Atlantia | Di Maio | andremo fino in fondo

Alitalia - Di Maio va contro Benetton : “Atlantia è decotta”. Il gruppo : vie legali : Il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio si scaglia a Borse aperte contro la società Atlantia, mettendo una pietra tombale sull’ipotesi di ingresso della holding della famiglia Benetton in Alitalia. «Sulla questione di Atlantia se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quel...

Luigi Di Maio contro Atlantia : "Decotta - stia fuori da Alitalia". Ira Benetton : "Pronti ad azioni legali" : L'ha combinata grossa, Luigi Di Maio, scatenando su Alitalia la rappresaglia di Atlantia e la reazione, piuttosto nervosa, anche dell'alleato Matteo Salvini. Secondo il ministro dello Sviluppo e leader M5s, la concessionaria autostradale interessata alla compagnia aerea nazionale "è decotta e non pu

Di Maio torna all'attacco di Atlantia. L'azienda : “Così provoca danni al titolo” : In Italia Conte e Tria escludono la procedura d’infrazione. “I conti sono meglio del previsto”, ha detto il ministro dell’Economia a Osaka per il G20: “Sono fiducioso di evitare la procedura”. Il premier ha affermato che il negoziato con l’Ue è “complicato” ma “cercherò di portare a casa il risultat

Autostrade - Atlantia vuole denunciare Di Maio : Il vicepremier Luigi Di Maio dal salotto tv di Porta a Porta lancia una nuova bordata alla società che oltre alle...

Alitalia - Di Maio : ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Alitalia - Di Maio : “Atlantia non può essere coinvolta nel salvataggio : decotta quando revocheremo concessioni autostradali” : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Alitalia - Di Maio non chiude ad Atlantia : "Ma non si illuda sulla revoca delle concessioni" : MILANO - L'eventuale ingresso di Atlantia nella cordata destinata a risollevare le sorti di Alitalia è una partita separata dalla questione relativa al Ponte Morandi e alla possibile revoca delle ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma AD Castellucci aveva già escluso interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma la società aveva già escluso l'interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza" : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio : Atlantia non si illuda su revoca concessione : Roma, 5 mag., askanews, - "Non ho nessuna formalizzazione sulla volontà di far partecipare Atlantia alla quotazione. Io dico semplicemente che questa su Alitalia è una operazione di mercato e dunque ...

Quando Di Maio e Toninelli attaccavano Atlantia : Roma, 4 mag., AdnKronos, - Da "fuori i prenditori dallo Stato" alle accuse neppure tanto velate di evasione fiscale: è lunga la sequela di attacchi sferrata, subito dopo il crollo del Ponte Morandi a ...

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...

Toninelli : "Colloqui con Atlantia" Ma i Benetton aspettano Di Maio : Atlantia sì, Atlantia no. "Ci sono molti colloqui importanti in corso e Atlantia è tra questi. Ma dire che abbiamo cambiato atteggiamento su Atlantia non sta né in cielo né in terra". Le parole del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli Segui su affaritaliani.it