Questa molecola potrebbe aiutare a salvare dall’avvelenamento da uranio

(Di giovedì 27 giugno 2019) (foto: Getty Images) Avvelenamento da. Un evento raro ma che può accadere e avere conseguenze molto pesanti per la salute pubblica. Basti ricordare cosa è accaduto in India nel 2009, quando a segnalare che qualcosa non andava fu un’impennata di aborti, malformazioni e tumori soprattutto tra i bambini. E ad aggiungere guaio al guaio è che non ci sono soluzioni molto efficaci. Ora però un team dell’università di Soochow in Cina sembra aver trovato unain grado di legare l’all’interno del corpo in modo più efficiente e con minori effetti tossici rispetto alle alternative già conosciute efficiente. La terapia orale nei topi radioattivi è risultata efficace e promette d fare la differenza anche nell’essere umano.L’è un metallo pesante radioattivo, ma dei 22 isotopi (cioè forme chimiche alternative) conosciuti solo tre ...

