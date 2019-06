Magnesio Supremo | uso ed effetti collaterali

ideegreen

(Di giovedì 27 giugno 2019) In un periodo come quello estivo in cui si fa tanto parlare di Sali minerali,compreso, andiamo a spiegare meglio cosa si intende perperché non è un modo di dire ma un marchio registrato che si riferisce ad un integratore alimentare a base dicarbonato e acido citrico. A produrlo è una azienda italiana che lo commercializza come prodotto per facilitare e velocizzare l’assorbimento a livello intestinale. (altro…): uso edIdee Green.

adaalighi : RT @ilvocio: Vuoi salire da me a prendere del Magnesio Supremo insieme? ( Nuccia Carta @nucci_carta ) #integratori #magnesio #caldo #27giu… - PreduRuju : RT @ilvocio: Vuoi salire da me a prendere del Magnesio Supremo insieme? ( Nuccia Carta @nucci_carta ) #integratori #magnesio #caldo #27giu… - ilvocio : Vuoi salire da me a prendere del Magnesio Supremo insieme? ( Nuccia Carta @nucci_carta ) #integratori #magnesio #caldo #27giugno #IlVocio -