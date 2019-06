huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Comunque vada non sarà un lieto fine quello che attende la nave Sea Watch 3 nel porto di Lampedusa e, soprattutto per i suoi 42 naufraghi tenuti colpevolmente in “ostaggio”. Ma al di là del fatto di cronaca sarebbe bene che alcuni degli equivoci in atto venissero alla luce, perché stanno creando danni al tessuto democratico del Paese.Ormai infatti sembra rituale, persino scontato, parlare di questa politica di contrasto all’immigrazione come di un “braccio di ferro” ingaggiato dal ministro dell’Interno, Matteo, nei confronti dei “trafficanti di esseri umani”, peraltro individuati “ad arte” nelle Ong, trascurando il fatto che altri migranti continuano a sbarcare indisturbati da piccole imbarcazioni ed altri ancora giungono ogni giorno via terra seguendo la rotta balcanica.Questo nonostante le linee ...

HuffPostItalia : Le bravate di Salvini, un alibi per l'Europa -