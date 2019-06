Ginnastica artistica | European Games 2019 | Lodadio e Macchini in finale! Carlo domina la

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Marcovolano in Finale di Specialità agli, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk. Il laziale, bronzo iridato e argento continentale agli anelli, ha chiuso il turno di qualificazione al quarto posto sul suo attrezzo prediletto totalizzando 14.533 (6.3) e domenica pomeriggio tornerà in gara per andare a caccia della medaglia sfidando il francese Samir Ait Said (14.833), l’ucraino Igor Radivilov (14.700), il turco Ibrahim Colak (14.666), l’armeno Vahagn Davtyan (14.500) e il russo Dmitrii Lankin (14.366). Il Cavaliere del Castello sarà in buonissima compagnia perchéha fatto saltare il banco ancora una volta e, dopo l’atto conclusivo disputato ai recenti Europei, si è tolto la soddisfazione di conquistare il primo posto alla sbarra (14.333) prevalendo su un fuoriclasse come il russo David ...

zazoomblog : Ginnastica artistica European Games 2019: Carlo Macchini e Marco Lodadio show in qualifica finali a un passo tra sb… - mariodl816 : RT @Napoli2019_ita: Le spettacolari gare di ginnastica artistica sono in calendario dal 3 al 7 luglio con 2 giorni dedicati alle prove di s… - OA_Sport : Ginnastica artistica, European Games 2019: Carlo Macchini e Marco Lodadio show in qualifica, finali a un passo tra… -