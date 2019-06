E ora le Baby sono ancora più ribelli

Baby K si candida ancora a tormentone estivo con “Playa” : Da venerdì 31 maggio in radio e in digitale “Playa”, il nuovo singolo di Baby K che farà da playlist all’estate 2019 travolgendo tutti con il suo sound caraibico. “Playa”, prodotto da Zef, si candida ad essere la nuova hit che dominerà l’estate come successo per “Roma-Bangkok” (9 dischi di platino), “Voglio ballare con te” (4 dischi di platino) e “Da zero a cento” (3 dischi di platino). Baby K ha all’attivo 17 dischi di platino e 2 dischi d’oro ...

Baby K si candida ancora a tormentone estivo con “Playa” : Da venerdì 31 maggio in radio e in digitale “Playa”, il nuovo singolo di Baby K che farà da playlist all’estate 2019 travolgendo tutti con il suo sound caraibico. “Playa”, prodotto da Zef, si candida ad essere la nuova hit che dominerà l’estate come successo per “Roma-Bangkok” (9 dischi di platino), “Voglio ballare con te” (4 dischi di platino) e “Da zero a cento” (3 dischi di platino). Baby K ha all’attivo 17 dischi di platino e 2 dischi d’oro ...

Baby K si candida ancora a tormentone estivo con “Playa” : Da venerdì 31 maggio in radio e in digitale “Playa”, il nuovo singolo di Baby K che farà da playlist all’estate 2019 travolgendo tutti con il suo sound caraibico. “Playa”, prodotto da Zef, si candida ad essere la nuova hit che dominerà l’estate come successo per “Roma-Bangkok” (9 dischi di platino), “Voglio ballare con te” (4 dischi di platino) e “Da zero a cento” (3 dischi di platino). Baby K ha all’attivo 17 dischi di platino e 2 dischi d’oro ...

Royal Baby - il piccolo Archie sarà "costretto" a lavorare (a differenza dei cuginetti) : Il piccolo Archie Harrison, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, è l'ultimo arrivato nella famiglia reale britannica ed il fatto di essere il settimo in linea di successione al...

Royal Baby - il piccolo Archie sarà "costretto" a lavorare (a differenza dei cuginetti) : Il piccolo Archie Harrison, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, è l'ultimo arrivato nella famiglia reale britannica ed il fatto di essere il settimo in linea di successione al...

Baby Sussex sarà costretto a lavorare? : Baby Sussex, che a differenza dei cuginetti non sarà principe ed essendo settimo in linea di successione probabilmente non sarà mai re, potrebbe invece essere «costretto» a svolgere un lavoro normale. Che è poi quello che fanno anche le sorelle Beatrice ed Eugenia di York che, pur essendo principesse, hanno un impiego «vero»: la prima lavora per la Afiniti, una società di tecnologia statunitense, mentre la seconda è direttore associato della ...

Royal baby - ora che Archie è nato la domanda è : dovrà pagare le tasse anche negli USA? Beh - sì. : anche se il piccolo Archie è appena venuto al mondo, dovrà depositare non appena possibile 10mila dollari, pari a 8.907 euro, in un conto corrente a suo nome.

Scommette sul nome del royal baby e la nonna stravince : "ora darò i soldi al mio nipotino" : La donna è andata contro ogni ipotesi avanzata dai bookmakers e ha puntato tutto su Archie, il nome del suo nipotino, scelto...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : le prime foto del Royal Baby - 8 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: è stato mostrato quest'oggi per la prima volta il Royal Baby, il piccolo di Meghan e del principe Harry, 8 maggio 2019,

Le scelte "top secret" di Meghan e Harry per il royal baby rompono ancora il protocollo : La nascita del royal baby di Meghan Markle e del principe Harry probabilmente sarà ricordata come una delle più riservate e top secret della storia della casa reale. Come sottolinea il Daily Mail, infatti, il Duca e la Duchessa di Sussex sono stati assai attenti alla privacy loro e a quella del loro primogenito.Basti pensare che l’annuncio del travaglio di Meghan è stato dato quando il bambino era già nato da ...

nato il royal baby - ma il nome non è stato ancora scelto : Finalmente dopo settimane di indiscrezioni e rumor più o meno veri, è nato il primo figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Il royal baby dei duchi di Sussex è un maschio. La notizia in pochi ...

Il Royal Baby è un maschietto ma è mistero sul nome - Harry : “Non abbiamo ancora deciso - ci vorrà giugno” : Il Royal Baby, come già annunciato, è nato: pesa 3, 2 chilogrammi ed è venuto alla luce nelle prime ore di oggi. Confermato quindi l’annuncio ritardato ai media che i duchi di Sussex avevano anticipato a suo tempo, facendo sapere di voler lasciare privato per qualche ora l’evento prima di condividere la notizia in pubblico. Buckingham Palace ha precusato che con la coppia si trova a Frogmore Cottage anche Doria Ragland, la mamma di ...

Pensionato vittima della baby gang - spuntano gli audio WhatsApp : "Preso a mazzate". Conte : "Lavorare sui ragazzi" : Nuovi atti dell'inchiesta. Il premier ha dedicato un pensiero ad Antonio Stano: "Occorre un quotidiano, faticoso impegno perché i nostri figli, da ragazzi fragili e insicuri, crescano uomini"

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...