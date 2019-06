ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Chi non sopporta ladi, finalmente ha sottomano gli strumenti per eliminarla automaticamente a intervalli regolari. L’annuncio era arrivato tempo fa e la funzione era in beta, adesso è ufficialmente disponibile a tutti gli utenti di iOS e Android. La seconda buona notizia è che presto sarà ampliata, permettendo di depennare anche i dati relativi alle “Web e Dati”. Dove ho parcheggiato l’auto? L’assistente diricorda la posizione per voi, basta chiedere Andando per ordine, la promessa era consentire l’eliminazione automatica dei dati relativi all’e alla posizione. Una montagna di informazioni che il sistema archivia in automatico e con cui tiene traccia di molti aspetti della vita privata degli utenti. Sarà capitato a molti di ...

Cascavel47 : Cronologia delle posizioni e delle attività di Google addio, si possono cancellare automaticamente… - Noovyis : Un nuovo post (Cronologia delle posizioni e delle attività di Google addio, si possono cancellare automaticamente)… - badog121 : Google: arriva l’eliminazione automatica della cronologia delle posizioni di @TomsHWItalia -