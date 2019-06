CorrMezz conferma | «De Nicola sarà sostituito dal dott De Luca»

ilnapolista

(Di giovedì 27 giugno 2019) La notizia era stata anticipata due giorni fa su Repubblica, secondo cui, il. Alfonso Denon sarebbe stato più il medico sociale del Napoli dalla prossima stagione. La società avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno , la causa sempre secondo Repubblica sarebbero le troppe tensioni con Ancelotti e il suo staff. Con Ancelotti, il figlio Davide, il preparatore Mauri e l’assistente dei portieri Nista, il fisiatra Deha avuto qualche battibecco in più. Secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli ha deciso di sostituire il. Decon Gennaro Deche dalla primavera diventerà il nuovo capo dell’area medica. “Ancelotti dal Canada segue anche il mercato interno di staff medico e tecnico: dalla Primavera arriva ilore Gennaro De(Deè in uscita). E sempre dal settore un nuovo preparatore atletico: è ...

napolista : #CorrMezz conferma: «#DeNicola sarà sostituito dal dott. De Luca» Nello staff di #Ancelotti ci sarà anche un nuovo… -