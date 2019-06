Ciao Darwin | il dramma di Gabriele Marchetti | concorrente rimasto paralizzato

Ciao Darwin - “infezione grave” per Gabriele Marchetti : il concorrente rimasto paralizzato dovrà essere operato : Gabriele Marchetti, il 54enne caduto il 17 aprile sui rulli del Genodrome di Ciao Darwin, continua la sua lotta. Due mesi fa, durante una prova del programma di Canale 5, si è lesionato gravemente quattro vertebre cervicali, dalla terza alla sesta. Da allora è in cura nella clinica Santa Lucia di Milano, la stessa dove viene curato anche il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo. A distanza di due mesi dai fatti, non si riscontrano segnali positivi. ...

