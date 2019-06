BMW - Svelata una Serie 7 a guida autonoma di quarto livello

quattroruote

(Di giovedì 27 giugno 2019) Nel corso dell'evento #NEXTGen la BMW ha mostrato anche l'evoluzione dei suoi sistemi di. Per l'occasione è stato esposto un prototipo della7 condi4, basato curiosamente sulla variante pre-restyling dell'ammiraglia tedesca.Un tocco sul display per iniziare il viaggio. Gli utenti possono prenotare la vettura da una App e accedere al servizio, indicando il punto di incontro. Una volta a bordo, sarà possibile avviare lasenza conducente tramite un tablet e la vettura si muoverà soltanto quando le cinture degli occupanti saranno state allacciate. All'interno è disponibile un completo sistema di infotainment per l'intrattenimento dei passeggeri.3 a partire dal 2021. Ladi4 è un obiettivo ancora lontano, ma la BMW lavora ai sistemi digià dal 2006. Secondo le dichiarazioni ufficiali, il ...

