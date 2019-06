Animali | nascono 3 piccoli di falco pescatore nell’Oasi WWF Orti Bottagone in Toscana

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Tredisono nati nei giorni scorsiWWF di, in provincia di Livorno. Dopo i 2nati nella vicina Oasi di Orbetello (Gr) qualche settimana fa, sono 5 i falchi pescatori nati “sotto il segno del panda” nelle aree protette gestite dall’Associazione. “E’ un’altra bellissima notizia che ci rallegra e conferma il lavoro straordinario delle Oasi WWF per la conservazione non solo di aree di grande valore naturalistico, ma anche per la tutela delle specie minacciate di estinzione come il, che in Italia è tornato a nidificare nel 2011 dopo più di 40 anni,” ha detto Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia LA STORIA. E’ dal 22 luglio scorso che una coppia di falchi pescatori è stata avvistataWWF Riserva Naturale Regionale Padule. La coppia inizia a darsi da fare a portare ramaglie sulla piattaforma di ...

