Toninelli apre ad Atlantia in Alitalia Ma nessun baratto con Autostrade

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non ci sono impedimenti da parte del Governo sulla partecipazione di, società della famiglia Benetton, al salvataggio di. Come anticipato da Huffpost, è caduto il veto dei 5 stelle. A darne conferma è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo, che esclude un “” in corso fra il temae il nodo delle concessioni autostradali, su cui i 5 stelle insistono per una revoca al gruppoper l’Italia.“è un altro capitolo,facesse una proposta formale se è interessata. Sono due questioni distinte. Ma non c’è offerta formale, perchè ne dovrei parlare?” afferma. “Formalmente non metteremo mai all’interno della stessa trattativa due questioni distinte, siamo diversi da chi ha fatto fino a oggi vecchia politica. ...

