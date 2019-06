Ti controlla quanto lavori e informa il capo e non è un collega

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dare alla squadra qualcosa in cui credereNei panni del bossAtteggiamenti da evitareSenso di sicurezza in un mondo del lavoro incertoStrategie per favorire la collaborazione in ufficioUn grazie in più non fa mai maleLui sa tutto di voi: quante mail avete scritto, a chi le avete inviate, chi avete incontrato, quanti file avete aperto e modificato e persino quante pause avete fatto. E dirà tutto al. Non è il vostro vicino di scrivania che spia al soldo del, ma un sistema di intelligenza artificiale che raccoglie e analizza tutte le attività lavorative per fornire ai dirigenti un quadro dettagliato del comportamento dei dipendenti. Come avere una telecamera puntata addosso per tutto il tempo in cui si lavora. L’algoritmo in questione è una novità, si chiama Isaak ed è stato progettato dall’azienda londinese Status Today utilizzato – secondoriporta il Guardian ...

Mr_Dergano : Capisci che fondamentalmente e nonostante tutto non devo dare giustifica a te di cosa faccio, quanto guadagno, dove… - Sheva_gol : @gustatore @franciiscooo8 Punto 1 non hai niente Punto 2 controlla la mobilità della galea( ovvero quanto si muove… - AlessandroPutz4 : @Nico60766570 @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Per capirci. Secondo lei si combatte così l'evasione? Per quanto mi r… -