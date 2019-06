Migranti | Fico attacca | ' In mare vanno salvati | chiudere i porti non è soluzione'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il governo in carica è formato da Lega e Movimento Cinque Stelle. In molti hanno riserve sul fatto che il matrimonio sia destinato a durare per tutta la legislatura. Si tratta di un sodalizio che si regge grazie ad un contratto e che già è scricchiolato più volte. Una fragilità che nasce dalla profonda eterogeneità dei due partiti, che spesso trova riscontro in alcune dichiarazioni dei protagonisti che fanno poco per mascherare la diversità. In particolare ci sono correnti in seno al Movimento Cinque Stelle che fanno fatica a nascondere le proprie posizioni radicalmente diverse. E' il caso, ad esempio, del presidente della Camera dei Deputati Robertoche, in un'intervista a Repubblica, ha rilasciato dichiarazioni che sono destinate a far discutere. Un'uscita, quella del grillino, che verte essenzialmente sue due concetti: la necessità di una revisione della piega che il Movimento ...

leoberthi : RT @Rassegne_Italia: Il “compagno” Roberto Fico difende le Ong e attacca Salvini: “Chiudere i porti ai migranti non è la soluzione”: https:… - stopcensurainfo : Sea Watch, Roberto Fico (M5S): ‘Chiudere i porti ai migranti non penso sia la soluzione’ - davidinodade : RT @noitre32: Il “compagno” Roberto Fico difende le Ong e attacca Salvini: “Chiudere i porti ai migranti non è la soluzione”: -