L' ottimo Terraria è in arrivo su Nintendo Switch

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Dopo averlo supportato per tutti questi anni, Re-Logic ha annunciato chesarà disponibile anche sua partire da domani 27 giugno, il prezzo non è ancora stato deciso.Come riporta Gamingbolt, questa versione è stata curata da Pipeworks Studios e tra le nuove aggiunte troviamo l'aggiornamento Journey's End, che a sua volta introduce un bestiario, una generazione del mondo migliorata ed 800 nuovi oggetti. Al momento Journey's End dovrebbe essere disponibile nel 2019, a meno che gli sviluppatori non decidano di prendersi altro tempo. Segnaliamo inoltre che il gioco è disponibile con i saldi di Steam per 4,99 euro."Scava, combatti, esplora, costruisci! Niente è impossibile in questo gioco d'avventura pieno di azione. Il mondo è la tua tela e la terra è il tuo colore. Prendi gli strumenti e vai! Crea armi per combattere un'ampia varietà di creature in numerosi biomi. ...

Eurogamer_it : L'ottimo #Terraria è in arrivo su #NintendoSwitch -