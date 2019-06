huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Con quegli gli occhi che ardono come la brace, il volto scuro come la camicia, che mostra il petto del macho vero contro la “sbruffoncella che ha rotto le palle”. Eccolo il “” del Viminale nel suo sfoggio di peronismo trasformare una vicenda di 42 poveri cristi su una nave, nella madre di tutte le battaglie contro un’Europa afona e imbambolata sulla vicenda dei migranti. E occupare tutto lo spazio fisico e politico di un governo, diventato il set della propaganda che fa strame della cultura dell’accoglienza, con l’altrettanto balbettante alleato, che, impaurito dalla prospettiva del voto, veste i panni pilateschi di chi, al netto di qualche distinguo, non mette in discussione la sovranità del dossier da parte del ministro dell’Interno.Le parole di disobbedienza alle regole di Dublino sulle identificazioni, ...

CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: L'avvertimento del descamisado - antlan1 : L'avvertimento del descamisado (di A. De Angelis) - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: L'avvertimento del descamisado -