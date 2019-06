Autovelox in città | multe valide solo con corsia di emergenza | la sentenza

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019)incondi, laGli automobilisti che hanno presa una multa inper colpa di unhanno ricevuto di recente una buona notizia dalla Corte di Cassazione. Con lan. 16622 depositata il 20 giugno 2019, gli Ermellini hanno stabilito che leprese indopo rilevazioni da parte difissi posti su strade con caratteristiche specifiche sono impugnabili, a meno che non siano contestate immediatamente dalle forze dell’ordine. La Cassazione ha trattato un caso particolare, avvenuto a Firenze, trattando un ricorso che, alla luce di quanto espresso, potrebbe essereil primo di una lunga serie in tutto il Paese.perin: cosa dice la Cassazione La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimi i provvedimenti relativi all’installazione deglifissi con ...

