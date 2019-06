Zazzaroni | “James merita la 10 | i tifosi devono farsene una ragione”

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Nel corso di un dibattito con i lettori sul sito del Corriere dello Sport, il giornalista e direttore Corriere dello Sport Ivanha parlato di James Rodriguez. Nonostante non ci siano ancora conferme sul suo arrivo, a Napoli si inizia già a pronosticare sul possibile e futuro numero di maglia di James, c’è chi azzarda l’assegnazione della numero 10, quella che è stata la maglia di Diego Armando Maradona. “La 10 di Maradona ad James? Per me la daranno a James. Con tutto il rispetto per un amico, l’ha indossata anche Lerda. James è un giocatore di livello mondiale che potrebbe indossare questa maglia così importante. Per me lae so che anche Ancelotti gliela vuole dare. Ise ne faranno una. Leggi anche : Palmeri: “Cavani nella prossima stagione sarà libero di scegliere ecco la squadra che si è interessata al Matador” Mercato Roma, quasi fatta ...

