Torino - non rientra in carcere : detenuto rom dichiarato evaso : L'uomo aveva ricevuto la concessione del regime di semilibertà, ma ha approfittato di ciò per fuggire e far perdere le proprie tracce. La denuncia dell'Osapp: "Eccessivo concessivismo e buonismo ad ogni costo pesa sulle spalle della polizia penitenziaria e dei comuni cittadini" Federico Garau ? Luoghi: Torino

Olimpiadi invernali 2026 - Chiara Appendino attacca : “nessun pentimento - Torino non fa la stampella a nessuno” : Il sindaco di Torino ha ribadito i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026 Nessun si sarebbe aspettato qualche mese fa la vittoria di Milano-Cortina, riuscita a farsi assegnare dal CIO l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. LaPresse/Fabio Ferrari Un successo enorme a cui non ha partecipato la città di Torino, rimasta fuori dalla candidatura per volere del sindaco ...

Corriere Torino : La Juve vuole liberarsi di Higuain. Sarri non si opporrebbe : E’ previsto nei prossimi giorni il vertice tra la Juventus e Nicolas Higuain per il futuro del Pipita in bianconero. Il Corriere Torino scrive che Paratici sarebbe più intenzionato a liberarsi dell’ingaggio di 7,5 milioni netti a stagione più bonus. L’agente-fratello di Gonzalo ha dichiarato che Higuain vuole rimanere con la Juve ma il club chiederà una maggiore disponibilità a valutare nuove soluzioni. “Sullo sfondo il ...

Torino - palazzo pericolante ma gli immigrati non vogliono lasciarlo : Claudio Carollo Nell'edificio abitano 70 persone che non vogliono lasciare i propri alloggi nonostante le verifiche dei tecnici del Comune abbiano accertato l'inagibilità. Le autorità stanno valutando lo sgombero Il palazzo è pericolante, ma gli immigrati non vogliono abbandonarlo, forse per la paura di non rientrare più. A Torino le autorità stanno valutando in queste ore lo sgombero di un edificio risultato inagibile che 70 ...

Torino - palazzo a rischio crollo per il maltempo. I 70 inquilini non vogliono andare via : Dopo il nubifragio di venerdì lo stabile di corso Vigevano 41 è stato dichiarato non sicuro. I residenti, quasi tutti stranieri con bambini, non vogliono trasferisi in una palestra

Maltempo - danni e disagi a Torino : 70 persone rifiutano l’evacuazione da appartamenti non sicuri : Settanta persone si rifiutano di lasciare i loro appartamenti a Torino, in corso Vigevano 41, dove il nubifragio che si e’ abbattuto ieri ha provocato numerose infiltrazioni e il cedimento della controsoffittatura. Lo stabile e’ di proprieta’ di Giorgio Maria Molino, 76 anni, conosciuto in citta’ come il “ras delle soffitte”, nei mesi scorsi messo agli arresti domiciliari per una ipotesi di istigazione alla ...

Torino - investita a 2 anni dalla mamma nel cortile di casa : Emilia era sfuggita alla nonna : È indagata per omicidio stradale come atto dovuto la mamma della piccola Emilia, la bimba di quasi 2 anni investita e uccisa nel cortile della casa di famiglia a Villarbasse, in provincia di Torino: la donna stava uscendo a fare delle commissioni, quando ha fatto retromarcia con la sua station wagon travolgendo la figlia, che era sfuggita al controllo della nonna: "Una tragedia inaccettabile".Continua a leggere

Torino - scoperti con i droni quattro capannoni pieni di rifiuti plastici : L'operazione dei carabinieri del Noe a Cumiana. Ad insospettire gli investigatori la presenza di numerosi Tir. Oltre 6500 le tonnellate di ecoballe stoccate abusivamente

Fiat Concept Centoventi e non solo al Salone di Torino : Dopo l’esordio mondiale a Ginevra e la presenza al Motor Valley Fest, la Fiat Concept Centoventi tornerà a essere protagonista al Salone di Torino. Il Concept Centoventi rappresenta la vision di Fiat della mobilità elettrica democratica, una visione consistente con i 120 anni di storia del marchio che ha motorizzato l’Italia rendendo accessibile la mobilità, […] L'articolo Fiat Concept Centoventi e non solo al Salone di Torino ...

Motori – Honda sarà presente con i suoi SUV ibridi - e non solo - al Salone dell’Auto di Torino : La partecipazione di Honda alla quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno nella suggestiva cornice di Parco Valentino, sarà caratterizzata dalla presenza della gamma SUV Il nuovo CR-V Hybrid è il primo SUV Honda disponibile in Europa con l’avanzata tecnologia ibrida. Le sue eccezionali prestazioni sono garantite dal nuovo sistema i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive) dotato di due Motori elettrici ...

Esce in Italia ma non a Torino Soledad - il film sulla storia dei due anarchici No-Tav : La regista è Agustina Macri, figlia del presidente dell'Argentina, il paese da cui proveniva la ragazza. La pellicola sarà proiettata solo nel Cuneese

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

Torino - viaggia con sei pecore vive nella Panda : “Non sapevo come trasportarle” : “Non sapevo come trasportare le pecore e ho usato l’auto”, con queste parole un agricoltore avrebbe tentato di giustificarsi con i carabinieri dopo che qualcuno lo ha fotografato a Pavarolo, nel Torinese, mentre viaggiava con sei pecore in una Fiat Panda. È stato denunciato per maltrattamento di animali.Continua a leggere

“Perchè Di Battista non gira il mondo in moTorino?!” : Un bel viaggio in giro per il mondo, magari in motorino. Questo il consiglio spassionato per Alessandro Di Battista. Non viene da una persona disinteressata… Si tratta del solito Capitan Salvini: questa volta è intervenuto a “Diritto e Rovescio” su Rete4. Di Battista non gli deve stare troppo simpatico, dopo le esternazioni di ieri, adesso risponde che farebbe meglio a lasciare la politica e girare il mondo: ” Se Di ...