Tom Welling da Superman a Batman? L’attore di Smallville rivela | “Dovevo apparire in

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono passati otto anni dalla fine die per Tomforse si apre l'opportunità di tornare al DC Universe. L'attore di recente ha svelato di essere disponibile adnell'Arrowverse (quindi nelle serie Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow) in un ruolo completamente inedito. Se non nei panni di, di quale supereroe si tratta?Parlando con il podcast Inside Of You, Tomha ritrovato il suo co-star Michael Rosenbaum, che inha interpretato Lex Luthor. I due attori hanno parlato di una serie di innumerevoli argomenti, tra cui la possibilità di un crossover.ha dichiarato che inizialmente aveva firmato perin sei episodi di Arrow, prima di svelare che si trattava di uno scherzo. Quando Michael gli ha chiesto se interpreterebbe maiin una di queste serie tv, Tom ha risposto: "Mi piace l'idea e credo ci sia ...

