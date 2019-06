Soros firma una petizione in cui chiede | ' Più tasse per noi ricchi'

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Sembra incredibile, ma alcuni miliardari americani, tra cui il famoso imprenditore George, hannoto un appello per rire una tassazione maggiore delle grandi ricchezze negli Usa. Questo documento ha il principale obiettivo di richiamare i candidati democratici sul tema in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. 18 miliardari americani (tra cui) chiedono piùper iL'imprenditore Georgesi è unito ad altri 17 miliardari americani nelladi un appello. Questo documento però ha un carattere decisamente imprevisto, se si guarda a coloro che lo hanno sottoscritto. Infatti, viene richiesto esplicitamente che i grandi "" ricevano una tassazione maggiore. La proposta è apparsa sulla piattaforma online Medium. Essa ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema, ma soprattutto si rivolge ai candidati Democratici per le ...

adrianobusolin : RT @Rosy87234986: @AntonioDvx @adrianobusolin TRADITORI! 1)Letta firma Dublino3, -con obblighi enormi per Paese di primo approdo -ricolloca… - SaruZz84 : RT @Rosy87234986: @AntonioDvx @adrianobusolin TRADITORI! 1)Letta firma Dublino3, -con obblighi enormi per Paese di primo approdo -ricolloca… - AntonioDvx : RT @Rosy87234986: @AntonioDvx @adrianobusolin TRADITORI! 1)Letta firma Dublino3, -con obblighi enormi per Paese di primo approdo -ricolloca… -