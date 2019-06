Salvini: anche Strasburgo ci dà ragione

la Corte diconferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell'Italia: porti chiusi a trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna". Così il ministro dell'Internoha commentato la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'uomo che ha deciso di non consentire lo sbarco dei migranti sulla Sea Watch in Italia.(Di martedì 25 giugno 2019)