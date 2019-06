Roma | Baldissoni | «Stadio a Fiumicino? Valutiamo alternative»

Baldissoni l'addio di Totti alla Roma : una sconfitta per tutti : l'addio di Francesco Totti "lascia tanto dispiacere e tanta amarezza: e' una sconfitta di tutti quando non si riesce a trattenere un patrimonio Roma

Roma - Baldissoni risponde a Totti : “non ha accettato la nostra proposta. Voleva Conte? Difficile. E sui Romani in squadra…” : Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, risponde a Totti in merito alle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall’ex giocatore, chiarendo la posizione della società Giorni di fuoco a Roma, non solo per il caldo. La tranquillità calcistica della Capitale è stata scossa dalle dichiarazioni in conferenza stampa di Totti che, annunciando il suo addio alla società giallo-rossa, non ha mancato l’occasione di ...

Addio Totti - Baldissoni : “Sarebbe sciocco pensare ad un club deRomanizzato. Nessuno può decidere da solo” : Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, ha risposto ai microfoni di Sky Sport alle dichiarazioni fatte da Francesco Totti nella conferenza d’Addio di ieri. Nel dettaglio, Baldissoni afferma: “Siamo dispiaciuti per le parole di Francesco Totti. Ma credo che sia opportuno fare anzitutto una considerazione. Tutti i grandi calciatori, e qui parliamo forse del più grande calciatore italiano di tutti i tempi, hanno bisogno di ...

Stadio della Roma : oggi tavolo tecnico in Comune - presente Baldissoni : Roma – Guidata dal vicepresidente esecutivo della societa’ con delega al progetto Stadio, Mauro Baldissoni, la delegazione tecnica della Roma e’ arrivata nella sede del dipartimento capitolino Urbanistica a via del Turismo per il tavolo con gli uffici del Campidoglio e i rappresentanti della società Eurnova, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura della convenzione urbanistica per il progetto dello Stadio della Roma a ...