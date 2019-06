Polignano | carne pregiata ma scaduta da mesi | multa a ristorante di lusso

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Francesca Bernasconito anche un altro locale. Le ispezioni fanno parte di un piano di controllo, che intende garantire maggior sicurezza ai consumatori Oto chili di controfiletto scaduti a maggio. E poi tranci di spigola, zampe di granchio reale,congelati, ma senza nessuna documentazione riguardo alla tracciabilità della merce. È quello che ha trovato la guardia costiera dopo un'ispezione nel notoGrotta Palazzese di, famoso per le sue stanza scavate nella roccia e a picco sul mare. Secondo quanto riporta Repubblica, nel locale sono stati trovati 68 chili di pesce senza i documenti di controllo e tracciabilità e 8 chili didi wagyu, un bovino giapponese, scaduti a maggio. Il titolare delha dovuto sborsare, per queste mancanze, 5.500 euro. Ma a finire nel mirino della guardia costiera non è stato solo il locale ...

