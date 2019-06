Malagò | la Roma mi fa soffrire ma in futuro non sarò il presidente

Malagò : “Italia Under 21 fuori è una grande delusione. Io presidente della Roma…” : All’indomani della festa della delegazione azzurra a Losanna per la vittoria di Milano-Cortina 2026, il presidente del Coni Malagò parla dell’eliminazione dell’Italia agli Europei Under 21, dell’Italia femminile e della Roma, squadra di cui è tifoso. Ecco le sue parole. EUROPEI Under 21 – “L’eliminazione degli azzurrini è l’unica brutta notizia sportiva di questi giorni. Mi dispiace ...

Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina - vittoria del sistema Nord-Est. Malagò - aumenta gap Roma-Nord? Penso di sì : http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/06/201906242146_Olimpiadi-2026-a-Milano-Cortina-battuta-Stoccolma-Are_20190624_video_19110519.mp4 Ad agosto 2018 era Torino-Milano-Cortina, poi a metà settembre la candidatura italiana per i Giochi invernali del 2026 era già finita sul binario morto, visto che la soluzione a tre non piaceva a nessuno. "È morta qui" aveva detto il sottosegretario Giancarco Giorgetti, ma poche ore dopo ...

La nuova Roma : Malagò copre la romanità - il Qatar mette i soldi : Su Milano Finanza, Norberto Manassero si sofferma sul caos che sembra avvolge completamente la Roma. Innanzitutto l’altalena della borsa subito dopo la conferenza stampa di Totti, lunedì, quando l’ex capitano ha fatto capire, tra le righe, che la società potrebbe cambiare presto proprietà. Il club ha smentito dopo qualche ora con un comunicato ufficiale sul sito: “La Roma non è in vendita e non lo sarà“. Ma le parole di ...

E se dietro la conferenza stampa di Totti ci fossero le mire di Malagò sulla Roma? : Su repubblica Marco Mensurati analizza alcuni aspetti della conferenza stampa tenuta ieri da Francesco Totti e li mette in relazione al futuro della proprietà della Roma. O meglio, alle mire che potrebbero essere sottese alle parole di Totti rispetto all’acquisizione del club da parte di altri soggetti. Come Malagò. Le parole dell’ex capitano non hanno certo giovato alla Roma. Innanzitutto, da oggi in poi, scrive Mensurati, qualsiasi ...

Malagò si racconta : “Io presidente Roma? Un sogno! E su stadio - SuperLega - Serie A e Italia dico…” : In una lunga intervista a TuttoSport, il numero uno del Coni Giovanni Malagò si è raccontato, parlando di vari argomenti. Dal suo amore verso la Roma alla prossima Serie A, passando per l’annosa questione della SuperLega e il bel lavoro delle selezioni azzurre. L’AMORE PER LA ROMA – “Non conosco un tifoso di calcio che non sogni di diventare presidente della sua squadra… Se mi piace questa Roma? Onestamente ...

Stadio Roma - Malagò : “indispensabile avere date certe” : “Sapete quello che penso dal primo giorno sullo Stadio della Roma, cosi’ come per quello della Lazio e per i progetti di altre societa’. Ci sono delle amministrazioni comunali che tagliano il traguardo prima, ma se si procede alla spicciolata c’e’ chi impiega poco tempo, c’e’ chi 20 anni: e’ indispensabile acquisire una obbligatorieta’ di date certe, in questo caso per me l’unica ...