Lecce | tragedia in spiaggia a Torre Chianca | 60enne muore annegato davanti ai bagnanti

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Una terribilesi è consumata questa mattina presso la marina adriatica di, in provincia di, dove un uomo di 60 anni èai tantiche, complice anche la bella giornata, si erano recati al mare per trascorrere qualche ora di relax. L'uomo, di cui non sono ancora state fornite le generalità, improvvisamente è andato giù. Immediati i soccorsi dei, che sono riusciti a trascinare sulla battigia il malcapitato: nel frattempo è stata chiamata un'ambulanza del 118, giunta immediatamente sul luogo del fatto di cronaca. Ihanno praticato il massaggio cardiaco per oltre 30 minuti, tentando in tutti i modi di salvare la vita al. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sotto choc i, increduli alla scena che gli si stava parando. ...

Borderline_24 : Tragedia nel Salento, uomo muore annegato - juryfrescheria : Tragedia al mare, uomo annega nelle acque di Torre Chianca -