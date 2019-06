Il M5s vuole revocare la concessione ad Autostrade

M5s denuncia : 'Sindacalista Furlan ha stipendio d'oro - ma non vuole salario minimo' : Il Movimento Cinque Stelle, come è nelle sue abitudini, sceglie di veicolare i propri messaggi sfruttando la forza dei propri social. Uno strumento che, in passato, ha già fatto diffondere in maniera capillare ciò che Di Maio e i suoi hanno avuto da dire. Stavolta l'invettiva dei grillini riguarda direttamente i sindacati e la loro posizione negativa rispetto alle politiche sociali del Movimento. Un primo attacco ha riguardato Landini, ...

Salvini : "Taglio tasse da 10 mld o addio" Il M5s : se la Lega vuole la crisi lo dica : Alta tensione nel governo. Il M5s risponde a Salvini che ha minacciato l'addio se non ci sarà il taglio delle tasse da 10 mld. "La Lega e Matteo Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse. Lega non e' all'opposizione, ma al governo come noi, Segui su affaritaliani.it

Il M5s replica a Salvini : "Se vuole far saltare tutto lo dica" : Matteo Salvini minaccia di lasciare il governo se non si farà a breve il taglio delle tasse, la replica del Movimento 5 Stelle non si fa attendere. "La Lega e Matteo Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse", sottolineano fonti vicine ai pentastellati riportate dall’agenzia Ansa. Il ministro dell’Interno ha sottolineato che anche se la riforma ...

Matteo Salvini - fonti del M5s : "Basta minacce - se vuole la crisi di governo lo dica" : C'è aria di crisi nel governo, dopo le parole di Matteo Salvini - "se non si abbassano le tasse saluto tutti" - il Movimento 5 stelle è in fibrillazione. Alcune fonti grilline rivelano all'Adnkronos: "La Lega e Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare se

Sardegna - Cagliari al centrodestra ma il centrosinistra vuole ricontare le schede. Male M5s : Paolo Truzzu, consigliere regionale di FdI, è il nuovo sindaco di Cagliari. Il candidato del centrodestra vince al primo turno - manca ancora solo una sezione sulle 174 - con il 50,19% il...

Di Maio al Colle da Mattarella : “M5s vuole che il governo continui”. Il capo dello Stato chiede chiarezza : È salito al Quirinale intorno a mezzogiorno, prima dell’accordo sul decreto Sblocca cantieri e del tavolo al Mise sulla vicenda Whirpool. Obiettivo: un faccia a faccia non programmato con il presidente della Repubblica. Oggetto: confermare la volontà del Movimento 5 Stelle di far andare avanti il governo, in un clima di ritrovata collaborazione. È l’impegno formale che il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato a Sergio Mattarella, a ...

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo. L'incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Di Maio al Quirinale : M5s vuole che il governo continui : Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la volontà di far andare avanti il governo. Mattarella si sarebbe detto preoccupato per l’andamento dell’economia

Governo - La Russa : “Fico vuole rompere con Lega e formare esecutivo M5s-Pd”. E attacca ministro Trenta : “Roberto Fico? Lui ha un obiettivo molto preciso: rompere qualunque Legame con Salvini e con la Lega, sperando in un Governo M5s-Pd. Il partito dei Cinque Stelle, perché di un partito si stratta sia ben chiaro, ha molte affinità con la sinistra“. Così, ai microfoni di “Cosa succede in città”, su Radio Cusano Campus, si esprime il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, commentando le polemiche innescate ...

Sondaggi - la maggioranza degli elettori di Lega e M5s non vuole che il governo cada. Il Carroccio sfonda quota 36% : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede ai due leader di maggioranza una risposta “inequivocabile e rapida” sulle loro intenzioni nel proseguire, i Sondaggi di Swg per il TgLa7 segnano – chiarissime – le volontà degli elettori di ciascun partito. Sia nella base della Lega sia in quella del M5s un’ampia maggioranza di chi risponde vuole che l’esecutivo resti in piedi e vada avanti. ...

Matteo Salvini fa i nomi dei tre ministri M5s che vuole far saltare : "Ci sono dei problemi" : Le parole di Matteo Salvini sin dal minuto dopo il trionfo alle urne delle elezioni Europee sono state rassicuranti sul futuro del governo. Il suo continuo "si va avanti" però va letto in controluce, per trovare la filigrana che porta i nomi di tre ministri, non per caso grillini, pronti a saltare.

?Alitalia-Atlantia - M5s adesso vuole chiudere : Il mercato, solitamente cauto, lunedì ha cominciato a crederci, premiando i titoli di Atlantia in Borsa. Così come ci sperano al Tesoro e a Palazzo Chigi. E adesso, paradossalmente,...

Luigi Di Maio sotto il fuoco amico - qualcuno dentro il M5s vuole che si metta da parte : Forse il momento più buio per Luigi Di Maio, dopo la batosta delle europee, qualcuno chiede la sua testa e quel qualcuno è proprio dentro il Movimento Discontinuità. Ripartenza. Scelte condivise. Il vocabolario della politica offre spesso (e inesorabile) le stesse parole per digerire, spiegare ed elaborare una sconfitta elettorale. Quelle che si pronunciano da … Continue reading Luigi Di Maio sotto il fuoco amico, qualcuno dentro il M5S ...