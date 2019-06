I Rammstein a Torino nel 2020 per un’unica data italiana

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Ancora scossi dalla potenza dell'ultimo album, possiamo finalmente superare la frustrazione dell'appetito per un loro live: con l'arrivo deinelabbiamo finalmente una- l'unica nel Belpaese, per il momento - del tour promozionale del disco della band di Till Lindemann. L'annuncio arriva dai canali social ufficiali dei paladini berlinesi dell'industrial metal, che nelle ultime ore hanno pubblicato una gif che mostra i nomi e le location per i concerti dell'anno venturo. Insieme ad Amburgo, Lione, Göteborg, Zurigo, Belfast, Stuttgart e tanti altri nomi troviamo anche l'immagine stilizzata dello Stadio Olimpico di, anche se è ancora presto per conoscere laprecisa. L'Europe Stadium Tour deiè partito il 28 maggio da Gelsenkirchen, Germania, e nei prossimi giorni toccherà i Paesi Bassi e la Francia. Le date, per ...

