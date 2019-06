Diesel ancora in discesa e decollano le ibride

Tecnologia Diesel ha ancora un futuro : "Siamo convinti che la Tecnologia diesel abbia ancora un futuro, un futuro abbastanza lungo, inoltre, i progressi che sono stati fatti.

Benzina - Diesel e gpl : prezzi praticati ancora in calo : Nuovi ribassi sulla rete carburanti italiana: IP e Italiana Petroli intervengono sui prezzi raccomandati di Benzina e diesel con tagli di 1,5 cent, limando di 1 cent anche il Gpl. Sul territorio prosegue l’andamento in discesa dei prezzi praticati. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina ...

Benzina - Diesel e gpl : ancora prezzi stabili alla pompa : ancora stabilità per i prezzi dei carburanti della rete italiana. Staffetta Quotidiana registra solo il taglio di IP che ha ridotto di 0,5 cent al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. L’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise rileva un prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina pari a 1,632 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,635 a 1,644 ...

Prezzi benzina - Diesel e gpl : ancora stabilità sulla rete carburanti : Prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti italiana: per il 6° giorno consecutivo, non si segnalano movimenti dei Prezzi raccomandati delle compagnie. Sul territorio, Prezzi senza particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di ‘Quotidiano Energia‘ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a ...

Mercato europeo - Diesel ancora in calo : -17 - 8% nel primo trimestre : In Europa, le vendite di veicoli Diesel sono in continuo calo. Secondo gli ultimi dati dell'Acea sulle immatricolazioni per tipologia di alimentazione nell'area Ue+Efta, elaborati da Quattroruote, le immatricolazioni di veicoli a gasolio sono scese nei primi tre mesi dell'anno del 17,8%, una percentuale non lontana dal -18,4% registrato nell'intero 2018. Diesel al 32%. Stando all'associazione europea delle case automobilistiche, il peso ...