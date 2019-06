Dall’Inghilterra fanno sapere | “Koulibaly non ci interessa”

forzazzurri

(Di martedì 25 giugno 2019) Calciomercato Napoli – Kalidou Koulibaly non interessa al Manchester City. A quanto pare il forte difensore senegalese di proprietà del Napoli non rientrerebbe nei piani dei Citizens. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, la proprietà del City considererebbe troppo alto il prezzo da pagare per acquisire il cartellino del difensore del Napoli. Gli uomini mercato degli inglesi starebbero puntando tutto su Harry Maguire del Leicester, che ha un costo più accessibile. In questi giorni potrebbe esserci la fumata bianca. Potrebbe interessarti: AS: “Albiol saluta il Napoli. Superate le visite mediche!” Sullo stesso argomento: Allarme Koulibaly, Il Mattino: “La clausola è un giallo: può liberarsi subito e andare anche alla Juve” Dazn – Koulibaly: “A Napoli sto benissimo, sono concentrato sul Senegal e nient’altro” L'articolo Dall’Inghilterra: ...

