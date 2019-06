Calciomercato Juventus | sempre più de Ligt | la chiave è Kean

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019)– Dopo la presentazione di Maurizio Sarri lasi prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per tentare un nuovo assalto alla prossima Champions League. E’ ai dettagli l’arrivo a parametro zero di Rabiot, c’è l’accordo con il centrocampista del Psg mentre la decisione dei bianconeri è stata quella di effettuare un importante investimento per il difensore: de. La valutazione dell’Ajax è di 70 milioni di euro ma secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nell’affare potrebbe rientrare, attaccante reduce dall’Europeo Under 21 e di nuovi comportamenti fuori dal club che hanno fatto infuriare la. L’accordo per il rinnovo non è stato ancora raggiunto, per questo motivo i bianconeri pensano a...

