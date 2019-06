ilsole24ore

(Di lunedì 24 giugno 2019).com, il colosso cinese del retail attivonell’e-commerce fondato da Zhang Jindong, ha raggiunto l'intesa per rilevare l'80% delle operazioni locali diper 4,8 miliardi di yuan...

fisco24_info : Suning, dopo l’Inter si compra anche Carrefour (in Cina): - rosalinobove : RT @InteristaC61: Suning ?? pagherà in contanti acquisizione dentro fine anno.. dopo approvazione leggi vigenti in Cina - tenebrojfk81 : RT @InteristaC61: Suning ?? pagherà in contanti acquisizione dentro fine anno.. dopo approvazione leggi vigenti in Cina -