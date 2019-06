Il File Manager di Xiaomi si è aggiornato integrando tante novità attese

Gli utenti OnePlus non gradiscono la funzione Cleanup del File Manager - sarebbe a rischio la privacy : Gli utenti OnePlus lanciano una petizione sul forum ufficiale contro una nuova funzione del File Manager , attiva al momento solo in India. L'articolo Gli utenti OnePlus non gradiscono la funzione Cleanup del File Manager , sarebbe a rischio la privacy proviene da TuttoAndroid.

Non reperibile ES File Manager : rimosso dal Play Store : Stavate cercando senza risultato l'app ES File Manager, nota a molti anche come ES File Explorer, sul Play Store di Google? Continuerete a fare un buco nell'acqua, almeno fino a prova contraria. Big G ha disposto venisse rimossa in quanto collegabile alla società DO Global, società che ha avuto problemi di protezione della privacy e condotta truffaldina. Le applicazioni implementate dalla software-house, infatti, sembrano contenere delle ...