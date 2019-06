Formula 1 | semafori spenti troppo presto al via del Gp di Francia | la FIA ‘zittisce’

sportfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il direttore di gara ha sottolineato come le luci si siano spente entro i limiti previsti dal regolamento, mettendo a tacere le critiche avanzate dai piloti Un Gp dinon proprio esaltante, caratterizzato dall’ennesimo dominio Mercedes, riuscita a vincere con Lewis Hamilton l’ottava gara su otto disputate. Photo4/LaPresse Una delle poche emozioni si è vissuta al via, quando isi sonoin maniera piuttosto repentina, spiazzando molti dei piloti sulla griglia. Tra questi anche Sebastian Vettel, che ha espresso il proprio stupore nel post gara: “penso che tutti fossero un po’ sorpresi di quanto velocemente le luci si siano spente, perché si erano appena accese e poi erano spente. Non sono l’unico che probabilmente ha reagito un po’ in ritardo“. Al tedesco della Ferrari ha risposto Michael Masi, divenuto nuovo direttore ...

