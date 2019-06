Catherine Bertone | la pediatra che non va ai mondiali per coprire i turni in ospedale

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) «Inderogabili impegni lavorativi». Con queste parole la maratoneta valdostanaha detto no aidi atletica di Doha. «Onoratissima di poter vestire la maglia azzurra in un mondiale di atletica leggera, ma ahimè la coperta inè sempre più corta» ha aggiunto l’atleta che è un medico e ha sempre fatto convivere le due attività. Finora almeno. La carenza di personale medico che è di tutte le strutture italiane colpisce anche l’Beauregard di Aosta dove presta servizio la 47enne. Proprio la mancanza di colleghi per sostituzioni ha portato laa rinunciare ai raduni collegiali e quindi al prossimo appuntamento mondiale che è il viatico per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nata a Bursa, in Turchia, nel 1972 perché il papà torinese lavorava per la sezione estera della Fiat, ha poi passato l’infanzia a Belo Horizonte, in Brasile. La mamma ...

