Astronomia | osservata la più antica fusione di galassie

(Di lunedì 24 giugno 2019) Francesca Rossi Risale a ben 13 miliardi di anni fa, in quello che allora era l’universo primordiale. Gli astronomi hanno studiato la formazione di un unico oggetto cosmico a partire da due entità distinte Ogni giorno l’ci regala nuove sorprese e materiale di studio per gli astronomi, ma anche per i semplici appassionati del cielo. Grazie al telescopio Alma gli studiosi, capitanati dal ricercatore Takuya Hashimoto della Japan Society for the Promotion of Science e in collaborazione con la Waseda University, hanno visto in che modo lepossono fondersi, creando una specie di “corpo” cosmico unitario. SkyTg24 riporta che le osservazioni si sono concentrate su due formazioni di stelle che, unendosi, hanno dato vita a una nuova galassia, la B14-65666, nella costellazione del Sestante. Questo processo si è svolto ben 13 miliardi di anni fa, quando il nostro ...

