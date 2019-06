Usa | ondata di cyber attacchi contro l’Iran

Usa-Iran - Washington lancia un’ondata di cyber attacchi contro Teheran : Lo scrivono i media americano precisando che è un attacco contro un gruppo di intelligence iraniano. Sono stati colpiti i computer utilizzati per controllare lanci di razzi e missili

Quattro speleologi bloccati in una grotta in Calabria a caUsa di un’ondata improvvisa : soccorsi sul posto per cercare di liberarli : Quattro speleologi sono bloccati in una grotta, dalla quale non sono riuscita ad uscire a causa di onda di piena improvvisa. Il Soccorso Alpino e speleologico sta intervenendo in Calabria, nell’Abisso del Bifurto, dove una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l’uscita dalla grotta per un gruppo di Quattro speleologi italiani. Un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire pochi istanti prima dell’onda, dando così ...

“Ex di Lapo Elkann lo accUsa di essere stato molestato durante un’orgia nel 2018”. Il legale dell’erede Agnelli : “CaUsa infondata” : Travis London, ex chef molto noto degli Stati Uniti, avrebbe fatto causa per milioni di dollari a Lapo Elkann con l’accusa di aver subito un’aggressione durante un’orgia che gli avrebbe lasciato un “grave disagio emotivo” e di aver poi ricevuto pressioni, da parte dello stesso Lapo, affinché non parlasse dell’accaduto. A riportare la storia è il New York Post. Secondo London si sarebbe trattato ...

Meteo Usa - violenta ondata di maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...