Sanremo 2020 | Amadeus in prima linea per la conduzione?

Mogol verso il Festival di Sanremo 2020 per un’edizione particolarmente autocelebrativa : C'è il nome di Mogol verso il Festival di Sanremo 2020. La direzione artistica della prossima edizione della kermesse canora potrebbe spettare proprio a lui, come riferisce Blogo in queste ore. Ovviamente nulla è ancora confermato e si tratta al momento di una pura indiscrezione. Tuttavia non dovrebbe mancare poi molto alle conferme ufficiali a proposito del direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ed entro la fine dell'estate potremmo ...

Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2020. Mogol alla direzione? Le indiscrezioni : Sanremo 2020: Chi sarà il conduttore? Amadeus sempre più vicino al traguardo Ormai manca molto poco alla presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva e finalmente potremo scoprire chi condurrà e dirigerà artisticamente il Festival della Canzone italiana di Sanremo targato 2020. Come sempre se ne parla tantissimo e il gossip sui quelli […] L'articolo Amadeus sempre più vicino a Sanremo 2020. Mogol alla direzione? Le ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2020 - con Amadeus conduttore il direttore artistico sarà Mogol? : Sembrerebbe fatta per Amadeus alla guida del Festival di Sanremo 2020. Dopo settimane di indiscrezioni e di endorsement di alcuni big della televisione italiane (dal suo amico Fiorello a Maurizio Costanzo), nei prossimi giorni potrebbe arrivare la conferma ufficiale. Il nodo della questione sembra essere, come raccontato anche da altre testate nelle scorse ore, quello della direzione artistica. Amadeus e il suo manager Lucio Presta vorrebbero ...

Festival di Sanremo 2020 : Amadeus o Alessandro Cattelan? : X Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanX Factor 11: Alessandro CattelanEdizione numero 70 del Festival di Sanremo, in ballo due conduttori: Amadeus, volto rassicurante di Raiuno grazie a programmi come I soliti ignoti e Ora o mai più, e Alessandro Cattelan, da ...

Carlo Conti : "Sanremo 2020? Troppo presto" - : Francesca Ajello Carlo Conti ha messo a tacere le voci di un suo possibile passaggio a Mediaset: sono già state avviate le trattative per il rinnovo del suo contratto in Rai, ma il conduttore esclude la sua presenza a Sanremo 2020 Negli ultimi giorni la possibilità di un passaggio di Carlo Conti dalla Rai a Mediaset ha tenuto banco nell'ambiente dello spettacolo: a chiarire la situazione ci ha pensato il diretto interessato, il quale ...

Carlo Conti parla del contratto Rai e del Festival di Sanremo 2020 : Carlo Conti lascia la Rai? Ultime news sul contratto del presentatore Carlo Conti ha finalmente risposto alle illazioni dell’ultimo periodo. Da giorni non si fa che parlare di un ipotetico passaggio del conduttore toscano a Mediaset, in vista dell’imminente scadenza del contratto Rai. Ebbene, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, quel contratto sarà […] L'articolo Carlo Conti parla del contratto ...

Spunta l’ipotesi Alessandro Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2020 ma interviene Fiorello : Arriva l'ipotesi Alessandro Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2020. Il nome del presentatore di Sky entra quindi a far parte del toto-nomi per la prossima edizione della manifestazione che taglia il traguardo dei primi 70 anni dopo la fortunata doppietta di Claudio Baglioni che sembra essere definitivamente fuori dalle possibilità sia sul fronte conduzione sia su quello della direzione artistica. Stando a quanto riporta Il Secolo ...

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2020? Fiorello : "Amadeus ci rimarrebbe molto male" : C'è caos in Rai: i palinsesti (sia estivi, sia invernali) sono ancora da decidere, ci sono guerre politiche in corso, il ritorno di Fiorello è ancora in forse e pure su Sanremo 2020 tutto tace. Se fino a qualche settimana fa sembrava certa e assodata la conduzione di Amadeus, nei giorni scorsi si è fatta strada la pista Alessandro Cattelan. L'ad Fabrizio Salini avrebbe infatti incontrato Alessandro Cattelan, come riporta il Secolo XIX. Il ...

Al Bano conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 - arriva la sua proposta : “Stavolta punto a presentarlo” : Al Bano conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Questa è la proposta che arriva direttamente dall'artista di Cellino San Marco, proprio nei giorni in cui Mahmood si sta preparando per rappresentare l'Italia a Eurovision Song Contest con Soldi che porterà nella finale di sabato 18 maggio. Il toto nomi per la prossima edizione del Festival di Sanremo è ancora nel pieno, anche se si parla di Amadeus come possibile conduttore dopo la ...

Sanremo 2020 - Al Bano si candida alla conduzione : ‘Ho decenni di gavetta alle spalle’ : A pochi giorni dalla finale dell’Eurovision Song Contest in programma a Tel Aviv che vedrà esibirsi Mamhood in gara per l’Italia, i vertici Rai stanno già lavorando per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i vari nomi in lizza per la conduzione, in queste ore si è candidato un cantante molto amato dal pubblico italiano e internazionale. Stiamo parlando di Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese attraverso una lunga intervista ...

Al Bano direttore artistico a Sanremo 2020? : Intervistato da “Il Tempo”, il cantante di Cellino San Marco ha proposto alcune idee su come svecchiare il Festival. Al Bano si candida ufficialmente a direttore artistico di Sanremo 2020 : “Stavolta il Festival punto a presentarlo io propongo una canzone un anno sì e tre no, quindi sarei pronto per la prossima edizione...In fondo due colleghi, Gianni Morandi e Claudio Baglioni, hanno aperto la strada e gli ...

Sanremo 2020 - Albano : "Voglio fare il direttore artistico" : "Stavolta il Festival punto a presentarlo". Va dritto al punto, senza troppi giri di parole, Albano, nell'intervista rilasciata a Davide Di Santo per Il Tempo. Il cantante pugliese, che ha all'attivo 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, fa due conti: "Io propongo una canzone un anno sì e tre no, quindi sarei pronto per la prossima edizione", dice. Però, il prossimo Sanremo, lo vorrebbe vedere da un'altra prospettiva, quella del ...

Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020 : Maurizio Costanzo parla della possibilità di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020 A Maurizio Costanzo piace l’idea di vedere Mina e Amadeus al Festival di Sanremo 2020. La prima nel ruolo inedito di direttore artistico, il secondo in quello di conduttore. Dopo il rifiuto di Claudio Baglioni, che ha condotto con successo […] L'articolo Maurizio Costanzo approva Mina e Amadeus a Sanremo 2020 proviene da Gossip e Tv.

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2020 - la kermesse torna alla direzione interna : gli ultimi aggiornamenti : Il regolamento del Festival di Sanremo 2020 si avvicina a passi lunghi e ben distesi verso un cambio delle regole con le quali si spazzeranno via le misure degli ultimi anni per assistere a un'edizione corale nella quale sarà la Rai a fare la parte del leone. Dopo l'ormai quasi certo addio di Claudio Baglioni e l'approdo in conduzione di Amadeus, l'Azienda si è già messa al lavoro per organizzare il tavolo degli ingaggi per la prossima ...