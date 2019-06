Nuovi rumor su Xiaomi Mi CC9 e Mi CC9e anticipano tutto | prezzi inclusi

Uomini e donne - primi rumors sui Nuovi tronisti : favoriti Andrea Moriconi e la Poznanska : Il programma Uomini e donne è terminato il 31 maggio e sul web già circolano rumors e nomi su chi tra i tanti aspiranti tronisti avrà la fortuna di potersi sedere sulla famosa sedia rossa a settembre. Quasi tutte le coppie che si sono formate in questa ultima edizione trascorreranno insieme la loro prima estate. È il caso di: Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Andrea Cerioli ...

Ci sono Nuovi rumor sul futuro dell’universo cinematografico Marvel : Il supereroe Nova, uno dei personaggi ipotizzati nei futuri film Marvel Dopo Avengers: Endgame l’universo cinematografico legato alle produzioni tratte dai fumetti Marvel ha raggiunto la conclusione di una sua prima importante fase, che a dire il vero culminerà però con il prossimo Spider-Man: Far From Home in arrivo il 10 luglio. Le pellicole del Marvel Cinematic Universe ovviamente non si fermeranno qui in ogni caso: vari progetti, fra ...

Ricarica batteria iper veloce per il Samsung Galaxy Note 10 : Nuovi rumors di inizio mese : Saranno molteplici i punti di forza del nuovo Samsung Galaxy Note 10, almeno stando alle informazioni che stanno venendo alla luce proprio in questi giorni anche per il pubblico italiano. Appare evidente, infatti, che ad agosto il produttore coreano voglia dare un segnale importante all’intero mercato smartphone, considerando anche la lunga serie di device interessanti (soprattutto dal punto di vista hardware) che si sono susseguiti nel corso ...

Il Paradiso delle signore - Nuovi episodi : Tina e Sandro si potrebbero lasciare (RUMOR) : Prosegue l’appuntamento con l’amata soap opera pomeridiana “Il Paradiso delle signore”, che sta ottenendo un ottimo riscontro anche con le repliche della terza stagione. In attesa dei nuovi episodi in programmazione ad autunno nel palinsesto di Rai Uno, iniziano a diffondersi le prime supposizioni su ciò che potrebbe accadere ai protagonisti. Oltre ad non esserci nessuna certezza su quali personaggi rivedranno i telespettatori, una delle coppie ...

The Witcher 3 cavalca verso Nintendo Switch : Nuovi rumor confermano l’uscita sulla console ibrida : Senza paura di esagerare, The Witcher 3 può essere considerato non solo come uno degli actionRPG più belli dell'attuale generazione, ma anche come uno dei più influenti dell'intera storia del gaming. L'ultima incursione dello strigo Geralt Di Rivia su PC e console è infatti un vero e proprio capolavoro a tutto tondo, capace di mettere sul piatto una narrazione matura e intensa, così come personaggi realmente indimenticabili. Merito dei ...

Maria De Filippi e Alfonso Signorini possibili Nuovi direttori di Canale 5 (RUMORS) : In questi giorni sono finiti al centro dell'attenzione dei giornali due personaggi televisivi di spicco, come Maria De Filippi e Alfonso Signorini. Si tratta di una notizia inaspettata e resa nota dal settimanale 'Oggi', che parlerebbe della possibilità di avere due nuovi direttori di Mediaset, corrispondenti ai nomi della moglie di Maurizio Costanzo e del direttore del giornale 'Chi'. Non è mancata la replica di Signorini che ha smentito ...