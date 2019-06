Il segreto | 24 giugno | incidente ai figli della Castaneda | Francisca sospetta di Fernando

Il segreto spoiler al 28 giugno : Prudencio pedina Julieta - Fernando chiede perdono a Maria : Le vicende de Il Segreto tornano ancora una volta ad emozionare i fan italiani. Negli episodi trasmessi dal 24 al 28 giugno Elsa rivelerà a Consuelo di voler abbandonare Puente Viejo mentre Fernando chiederà scusa a Maria per i suoi errori commessi in passato. Infine Prudencio starà alle calcagna di Julieta. Il Segreto: Esperanza e Beltran intrappolati in una grotta Le anticipazioni de Il Segreto incentrate sugli episodi in onda da lunedì 24 a ...

Il segreto - anticipazioni al 28 giugno : un'epidemia di varicella flagella Puente Viejo : Gli spoiler delle prossime puntata di Il Segreto della settimana dal 24 al 28 giugno raccontano che una squadra di uomini si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran. I due infatti, sono spariti dopo essere stati coinvolti in un incidente. Francisca vieterà però a Fernando di accompagnare questa squadra. La donna è infatti molto sospettosa e crede che a causare l'incidente in questione sia stato proprio Fernando. La situazione diventerà ...

Bitter Sweet - anticipazioni dal 24 al 28 giugno : Ferit in pericolo - il segreto di Hakan : anticipazioni settimanali Bitter Sweet, colpi di scena nella soap opera turca Settimana di grandi scoperte, la prossima, per gli appassionati di Bitter Sweet: dal 24 al 28 infatti i telespettatori scopriranno moltissime cose sul passato di Demet e Ferit, e avranno la conferma della cattiveria di Hakan che ordinerà al suo scagnozzo Bekir di uccidere […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Ferit in pericolo, il ...

Il segreto - un’epidemia flagella Puente Viejo : anticipazioni trame dal 24 al 28 giugno : Nuovi episodi, come ogni settimana, anche per la soap opera spagnola Il segreto, da sempre ambientata nella cittadina immaginaria di Puente Viejo (teatro di tutte le trame, sottotrame e controtrame tipiche del genere). Il segreto va in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle 16.20 in poi. GLI EPISODI DELLA SCORSA SETTIMANA: Antolina si getta nel vuoto Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

IL segreto - anticipazioni puntata di lunedì 24 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1981 de Il SEGRETO di lunedì 24 giugno 2019: Donna Francisca vuole che Mauricio vada con degli uomini sul luogo dell’incidente, ma non desidera che Fernando li accompagni; Maria le chiede il motivo e la Montenegro le spiega che sospetta che sia stato proprio il Mesia a provocare l’incidente Saul affronta Prudencio, ritenendo che possa essere proprio il fratello il misterioso intruso che fa dispetti a ...

Anticipazioni Il segreto dal 24 al 28 giugno : Fernando salva i figli di Maria : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Fernando in fin di vita per salvare i figli di Maria Nel corso delle puntate de Il Segreto, in onda dal 24 al 28 giugno, alla Casona viene organizzata una squadra di uomini che si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran, i quali risultano dispersi dopo un incidente. La […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno: Fernando salva i figli di Maria proviene da Gossip e Tv.

Il segreto spoiler al 28 giugno : Fernando salva i figli di Maria : Anche la prossima settimana Il Segreto andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Stando alle anticipazioni dal 24 al 28 giugno, tra le principali vicende della soap ci sarà innanzitutto quella relativa al salvataggio dei figli di Maria da parte di Fernando Mesia. Elsa Laguna, invece, verrà duramente criticata da Alvaro, il nuovo medico del paesino di Puente Viejo. Maria Castaneda vivrà attimi di terrore e disperazione quando verrà a ...

Il segreto Anticipazioni 21 giugno 2019 : Francisca sta male e Raimundo teme per lei : Francisca comincia ad avere strani incubi notturni e vuoti di memoria. La salute della Montenegro sembra essere in pericolo.

IL segreto - anticipazioni puntata di venerdì 21 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1980 (seconda parte) de Il SEGRETO di venerdì 21 giugno 2019: Donna Francisca soffre di amnesie che preoccupano suo marito Raimundo… Elsa va da Antolina per chiederle spiegazioni, ma è un’iniziativa ingenua… Elsa, ancora una volta, viene accusata di aggressione… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere ...

Il segreto Anticipazioni 21 giugno 2019 : Francisca sta male! : Francisca comincia ad avere strani incubi notturni e vuoti di memoria. La salute della Montenegro sembra essere in pericolo.

Il segreto - trame al 28 giugno : epidemia di varicella - i nipoti di Raimundo sono vivi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 24 al 28 giugno 2019. Molte le novità che interesseranno gli abitanti di Puente Viejo, dove vedremo che un’epidemia di varicella metterà in ginocchio gli abitanti del paesino iberico. Sarà Elsa a dare una mano al dottor Zabaleta nella cura dei malati, suscitando l’ira di Antolina. Fernando intanto, si metterà ...

Il segreto - spoiler al 28giugno : Fernando cade da un dirupo : La soap opera spagnola Il Segreto, come spesso accade, regala entusiasmanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati. Gli spoiler per le puntate fino al 28 giugno non sfuggono a questa regola: Fernando Mesia si troverà in gravissimo pericolo di vita dopo una caduta da un dirupo. I figli di Maria e Gonzalo resteranno coinvolti in un gravissimo incidente stradale e di loro si perderanno le tracce. Il virus della varicella farà ...

Il segreto Anticipazioni 19 giugno 2019 : Francisca vuole vendetta! : Francisca è tornata a Puente Viejo, viva e vegeta. La matrona grida vendetta e la guerra con Severo sarà presto riaperta!

Il segreto - anticipazioni prossima settimana al 28giugno : Fernando Mesia in fin di vita : Il Segreto è una popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 che, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni della prossima settimana non sfuggono a questa regola: protagonista indiscusso delle prossime settimane sarà il diabolico Fernando Mesia che si troverà suo malgrado in fin di vita. Non solo, uno spazio fondamentale nelle puntate fino al 28 giugno sarà occupato da un gravissimo ...