ATP Eastbourne – Thomas Fabbiano centra l’accesso al main draw | battuto Londero in due set

Il tennista azzurro supera le qualificazioni del torneo ATP di Eastbourne, accedendo così al tabellone principale. Thomas Fabbiano stacca il pass per il main draw del "Nature Valley International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 684.080, in corso di svolgimento sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna. Nell'ultimo appuntamento sull'erba prima del torneo di Wimbledon, il tennista italiano accede al tabellone principale superando le qualificazioni, grazie al successo ottenuto in due set contro l'argentino Juan Ignacio Londero. Il 30enne di San Giorgio Ionico si impone con il punteggio di 7-5 6-4, eliminando così la prima testa di serie delle qualificazioni.

