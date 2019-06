Zazzaroni | “L’arrivo di Sarri alla Juve libera Ancelotti dai continui paragoni”

ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) Ivanè intervenuto ai microfoni di Radio Marte dando alcuni pareri sul mercato del Napoli. Per il giornalista il Napoli deve prima chiudere l’affare Albiol, poi passare a quello per Manolas: “che piace molto tanto al tecnico quanto al presidente. Nulla esclude che nella trattativa potrebbe rientrare anche qualche componente della rosa partenopea”. Di James Rodriguez dice che “è un giocatore che ha fatto bene nel Real die vi è una stima reciproca con il tecnico, il che rende possibile e più fluido l’arrivo del colombiano ai piedi del Vesuvio”. Poi interviene sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e sull’arrivo disulla panchina bianconera: “Il presidente azzurro avrebbe potuto fare investimenti diversi, ma si è sempre mosso per il bene del suo Napoli. D’altro canto il passaggiodiha ...

fabio200908 : con l’arrivo di Chirico, dopo Pistocchi e Zazzaroni il carro dei sarristi è ora pieno (non confondere Sarri coi sar… -