Traffico Roma del 22-06-2019 ore 08 | 30

matteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - virginiaraggi : Domenica 16 giugno torna a Roma l’appuntamento con #ViaLibera, la nostra iniziativa dedicata a pedoni e ciclisti: 1… - fattoquotidiano : Traffico rifiuti, compost ‘velenoso’ finiva a Roma: “Manda il percolato nel fosso”. Il ruolo del dirigente regional… -
Traffico Roma del 22-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma SABATO 22 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO, RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. FINO A MEZZOGIORNO PER LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO PER ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 19:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, RALLENTAMENTI DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST CODE A TRATTI DA LARGO LANCIANI FINO ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO STADIO OLIMPICO, DA SAN LORENZO SINO AL BIVIO ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA DA VIGNA CLARA SINO AL GRA, LA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI ED IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E LA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO CITTÀ A CAUSA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD SONO TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRA, LA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI A VIA DI GROTTAROSSA, E LA VIA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ: A Roma NORD TRAFFICATE LA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE, E LA VIA SALARIA DALLA TANG.EST ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, CODE PER INCIDENTE DA CORSO FRANCIA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD TRAFFICATA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA FRA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD TRAFFICATA VIA FLAMINIA FRA VIA DI GROTTAROSSA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE, PER LAVORI, SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA FRA ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA TRAFFICATA LA VIA CASSIA SINO A VIA DI GROTTAROSSA, PARTENDO RISPETTIVAMENTE DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. VERSO LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA TRAFFICATA LA VIA CASSIA SINO A VIA DI GROTTAROSSA, PARTENDO RISPETTIVAMENTE DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO, E DA TOMBA DI NERONE IN USCITA DALLA CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. VERSO LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SULLA NOMENTANA. CI TROVIAMO TRA VIA ZANARDINI E PIAZZA SEMPIONE SULLA VIA ARDEATINA ZONA TORMARANCIA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico ALL’ALTEZZA DEL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA IL GIANICOLO E L’ISOLA TIBERINA; NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI E CODE SULLA NOMENTANA. CI TROVIAMO TRA VIA ZANARDINI E PIAZZA SEMPIONE SULLA VIA ARDEATINA ZONA TORMARANCIA UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico ALL’ALTEZZA DEL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA IL GIANICOLO E L’ISOLA TIBERINA; NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE ...
Traffico Roma del 21-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 21 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MIGLIORATO IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E SALARIA. VERSO LO STADIO ORA ABBIAMO Traffico NEL TRATTO BATTERIA NOMENTANA-SALARIA, RISOLTO UN INCIDENTE; IN DIREZIONE TIBURTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIALE LIBIA. IN ENTRATA A Roma, DISAGI PER Traffico SULLE VIE CASSIA E ...