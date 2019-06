ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) L’Italia Under 21 è appena entrata in campo contro il Belgio per la partita decisiva per l’accesso alle semifinali dell’Europeo. In campo non c’è Moise. Gigi Dilo ha escluso per motivi disciplinari. Insieme a Zaniolo si è presentato intecnica e il mister ha deciso di prendere provvedimenti. Zaniolo, già squalificato, è finito in tribuna., invece, ha preso posto in. L'articoloin. Dilo fainilNapolista.

napolista : Kean arriva in ritardo alla riunione. Di Biagio lo fa accomodare in panchina Il mister ha deciso di non perdonare l… - robytall : #kean arriva in ritardo. #kean fa il fesso sui social #kean ha come idolo #balotelli e con questo gli auguro di cam… - plilcu1 : #Kean arriva in ritardo alla riunione e #dibiagio lo fa fuori...coglionata con #Zaniolo squalificato...?? -