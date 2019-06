Juve | quasi fatta per De Ligt

Mondiali femminili - indennizzi : alla Juve quasi 41 mila euro : Mondiali femminili indennizzi Fifa – Come accade per i Mondiali di calcio maschili, anche per quelli femminili la Fifa ha deciso di corrispondere degli indennizzi ai club che “prestano” le proprie calciatrici alla manifestazione. Per l’edizione del 2019 – scrive “Marca” –, il massimo organismo calcistico mondiale paga quasi 3 milioni di euro a 198 […] L'articolo Mondiali femminili, indennizzi: alla Juve quasi 41 mila euro è stato ...

Calciomercato Juventus : per Rabiot sarebbe quasi fatta - contratto fino al 2024 : Il Calciomercato della Juventus sta per far partire un altro botto. Secondo “Chiringuito TV” sarebbe tutto fatto per l’approdo in bianconero di Adrien Rabiot, centrocampista centrale che si svincolerà tra qualche giorno dal Paris Saint Germain. Dopo cinque anni di corteggiamento andrebbe quindi a segno un colpo a parametro zero che sarebbe il secondo dell’estate juventina dopo Aaron Ramsey pescato nelle fila dell’Arsenal. Calciomercato Juventus: ...

Mercato Juventus : il calciatore ammette la trattativa - colpo chiuso o quasi : Mercato Juventus – Novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera; ne sono certi in Spagna. Secondo quanto riferito nella penisola iberica, infatti, la squadra piemontese sarebbe in pole position per l’acquisto di uno dei centrocampisti più promettenti del panorama calcistico europeo. LEGGI ANCHE: Icardi Juventus, colpo a parametro zero? Tutto possibile, ecco come Mercato Juventus, […] More

Serie A 2019-2020 : allenatori quasi tutti decisi - manca ancora la Juventus : La Serie A 2019-2020 è ormai entrata già nel vivo tramite il calciomercato. Tanti trasferimenti in vista e movimenti anche per quanto riguarda gli allenatori: molte squadre hanno deciso di confermare il loro tecnico in vista del prossimo campionato, altre hanno cambiato, altre ancora devono annunciare la loro guida. Tra queste c'è la Juventus, ma non è il solo club senza allenatore. Facciamo il punto della situazione. Sarri resta in pole per la ...

Sarri alla Juve - quasi fatta. Giampaolo vicino al Milan (con Andersen e Praet). Il Napoli sogna Lozano e James Rodriguez : Il calciomercato in Italia inizierà ufficialmente il primo luglio, ma procuratori e direttori sportivi hanno già i cellulari attaccati alle orecchie e l’agenda piena di incontri. In Italia a tenere banco è il futuro della panchina della Juventus, con l’annuncio di Maurizio Sarri che, però, dovrebbe essere ormai questione di giorni, se non di ore. I cambi di panchina però interessano anche altri club: dal Portogallo arrivano conferme ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Juventus-Allegri - bilancio di 5 anni : niente Champions ma ricavi quasi raddoppiati : Il quinquennio di Max Allegri ha sancito la restaurazione del potere bianconero in ambito sportivo e il ritorno del club di Torino tra le big del calcio europeo soprattutto in termini economici. Oggi Allegri lascia una società che ha ampiamente superato la soglia dei 400 milioni di ricavi...

E’ quasi fatta : Antonio Conte alla Juventus - Allegri al Psg : Ci siamo. Antonio Conte torna alla Juventus. Una soluzione che solo un mese fa sembrava impossibile. Dopo il divorzio del