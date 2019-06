Francia | tra soft e medium oltre 6 decimi al giro

Angela Merkel irritata da Emmanuel Macron per le nomine Ue; rapporti al minimo storico tra Francia e Germania : Angela Merkel non ha gradito come si è risolto l'incontro per le nomine europee. In particolare la cancelliera tedesca è molto irritata dal comportamento di Emmanuel Macron. Tra i due i rapporti sono al minimo storico delle relazioni, da sempre forti, tra Francia e Germania. La Merkel - raccontano f

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Scherma - Europei 2019 : Francia campione nel fioretto maschile - travolta la Germania : La Francia trionfa nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Maxime Pauty, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine ed Enzo Lefort sale sul gradino più alto del podio dopo aver battuto in finale 45-26 i padroni di casa della Germania (André Sanita, Peter Joppich, Luis Klein e Benjamin Kleibrink). Bronzo invece per l’Italia, che supera la Russia con ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : due successi all’esordio per le azzurre - a punteggio pieno anche Russia - Francia e Australia : Si è aperta nel miglior modo possibile l’avventura della Nazionale italiana ai Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). Nel torneo femminile il quartetto azzurro formato da Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella si trova di fronte il complicatissimo compito di difendere il titolo conquistato a sorpresa lo scorso anno, ma ha dimostrato di non avvertire particolarmente la ...

Francia - ex presidente Sarkozy a processo : accusa di corruzione di un alto magistrato : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy verrà processato per corruzione. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della giustizia, Sarkozy finirà davanti a un giudice con l’accusa di aver corrotto un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell’intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l’accusa di ...

Francia - l’ex presidente Nicolas Sarkozy a processo : accusa di corruzione di un alto magistrato : L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy verrà processato per corruzione. Dopo la bocciatura degli ultimi ricorsi da parte della giustizia, Sarkozy finirà davanti a un giudice con l’accusa di aver corrotto un alto magistrato della corte di Cassazione, Gilbert Azibert, nel caso delle intercettazioni telefoniche. È la prima volta nell’intera storia della Quinta Repubblica francese che un ex presidente viene processato con l’accusa di ...

Classifica mondiale delle università - Italia migliora : supera Francia e Spagna. Politecnico di Milano tra le prime 150 : Il sistema universitario Italiano guadagna posizioni a livello internazionale e si conferma tra i migliori in Europa. A certificarlo è il QS World University Ranking, una delle più note e prestigiose classifiche universitarie al mondo, che ha pubblicato oggi i risultati dell’edizione 2020. L’Italia supera sia la Francia che la Spagna e arriva al terzo posto in Europa, dopo Regno Unito e Germania, per numero di università presenti. A ...

GP Francia 2019 : Ferrari tra passato e aspettative : Il 60° GP di Francia va in scena questo fine settimana al Circuit Paul Ricard. Si tratta dell’ottava gara del 2019, mentre per il circuito è l’edizione #16. Quella francese è una corsa la cui storia riporta indietro agli albori del motorsport. Il Grand Prix de France del 1906 fu infatti il primo Gran Premio […] L'articolo GP Francia 2019: Ferrari tra passato e aspettative sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Inghilterra-Francia 1-2. I transalpini sbagliano due rigori ma vincono in rimonta in pieno recupero : Pazza partita tra Inghilterra e Francia agli Europei Under 21 di Calcio: i transalpini si impongono per 2-1 segnando due reti tra il 90′ ed il 95′ dopo aver fallito due calci di rigore, essere passati in svantaggio ma aver giocato l’ultimo spezzone di gara in 11 contro 10. Non basta infatti agli inglesi la magia di Foden, cancellata dal momentaneo pari di Ikone e dal decisivo autogol di Wan-Bissaka. Nel primo tempo accade poco ...

LIVE Inghilterra-Francia 1-2 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : i transalpini completano la rimonta! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 97′ FINITA! Francia batte Inghilterra 2-1. I transalpini vincono in rimonta dopo aver sbagliato due rigori e raggiungono la Romania in vetta al Gruppo C. 95′ GOOOOOOOL FRANCIA!!! Dagli sviluppi del calcio d’angolo tacco di Mateta che grazie ad una goffa ...

LIVE Inghilterra-Francia 1-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : secondo rigore sbagliato dai transalpini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ secondo cambio francese: Mateta per Tousart. 72′ Prima sostituzione per l’Inghilterra: Mount subentra a Solanke. 71′ VOLA HENDERSON! Sinistro di Ikone che trova preparato il portiere britannico. 70′ L’Inghilterra comincia a stringere i denti per questi ultimi 20 minuti in dieci uomini. 67′ Ntcham prende il posto di Bamba che non ce la fa a ...

Calcio - Europei Under21 : oggi il big match tra Inghilterra e Francia - la Croazia affronta la Romania : Si completa oggi la prima giornata della fase a giorni degli Europei Under21 di Calcio, con le partite del Gruppo C. Al termine di queste gare potremo quindi avere un quadro più chiaro sulle pretendenti al successo in questa rassegna continentale che si svolge nel Bel Paese. Andiamo quindi a scoprire cosa ci attende nelle sfide odierne. Alle 18.30 al San Marino Stadium di Serravalle si giocherà Romania-Croazia. Per i Tricolori sarà la seconda ...

F1 - Ferrari ha risolto un’anomalia trovata tra dati del simulatore e riscontri in pista! Auto ribilanciate in vista del GP di Francia : Superato il positivo GP del Canada per la Ferrari è tempo di ritornare alla realtà, consapevole che la bolla prestazionale in cui le vetture sono finite a Montreal dovrebbe scoppiare in vista del prossimo appuntamento al Paul Ricard, certamente molto più simile a tracciati dove la SF90 ha faticato come quello di Montmeló. La sensazione è confermata anche dalle parole del Team Principal di Maranello Mattia Binotto che non si aspetta di ...

L'eredità di March Bloch tra la Francia rurale e il mestiere dello storico : Quest'anno ricorrono i 75 dalla morte dello storico March Bloch, arrestato l'8 Marzo del 1944 dalla Gestapo perché facente parte della Resistenza. Tenuto prigioniero per circa 3 mesi venne fucilato assieme ad altri prigionieri a Saint-Didier-de-Formans il 16 Giugno. Gli ultimi anni Marc Bloch all'inizio della guerra venne richiamato alle armi e destinato a ruoli di retrovia e approvvigionamenti, data l'età, compito che mantenne sino ...